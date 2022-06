Rischio beffa per il Milan nella corsa a Renato Sanches. Come riportato da AS, infatti, il Paris Saint-Germain si è inserito con forza sul centrocampista portoghese in uscita dal Lille, anzi al momento sarebbe nettamente in vantaggio rispetto ai rossoneri. Il club parigino è infatti disposto ad accontentare il Lille nelle sue richieste economiche, nelle prossime ore la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Il Milan, di contro, ha già un accordo con il calciatore.