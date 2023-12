Nemmeno il tempo di svelare ufficialmente quella che sarà la prima edizione del 2025 che si fanno già ipotesi sul secondo appuntamento col Mondiale per Club, quello che andrà in scena nel 2029. Secondo l'agenzia Associated Press, infatti, ad ospitare la seconda edizione del torneo voluto fortemente da Gianni Infantino potrebbe essere l'Australia; un'assegnazione che varrebbe come una sorta di 'risarcimento' per aver raccolto l'invito a non competere con l'Arabia Saudita per l'assegnazione dei Mondiali 2034.

Le 32 partecipanti del 2025 si aspetteranno di guadagnare decine di milioni di dollari in premi in denaro da un torneo che però, ricorda AP, al momento non ha broadcaster ufficiali o sponsor a soli 18 mesi dalla partita di apertura. È probabile che la FIFA esplori nuovi modelli di trasmissione per la Coppa del Mondo per club, mentre la sua lista di sponsor includerà sicuramente alcuni dall'Arabia Saudita, il cui gigante petrolifero statale Aramco è indicato come in prima fila per un accordo di alto livello.