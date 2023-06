Il Barcellona neo campione di Spagna rischia seriamente di non partecipare alla Champions League 2023-24. A rivelarlo sono i colleghi iberici di Abc.es, secondo i quali Jean Samuel Leuba e Mirjam Koller Trunz, i due ispettori nominati dal Comitato Etico e Disciplinare UEFA il 23 marzo per indagare sul 'caso Negreira', hanno concluso dopo la fase investigativa che il club catalano deve essere sanzionato con l'esclusione per una stagione dalle Coppe europee. La decisione finale spetterà a Ceferin, che può scegliere di aprire un fascicolo e attendere il parere della giustizia spagnola oppure attendere le conclusioni degli ispettori.