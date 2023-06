I sostenitori del Madgeburgo che sono accorsi a vedere il primo allenamento aperto in vista del nuovo campionato di Zweite Bundesliga, hanno avuto modo di vedere per la prima volta con la sua nuova squadra il difensore kosovaro Andi Hoti, che il club tedesco ha prelevato dall'Inter. Dopo una stagione nelle file della seconda squadra del Friburgo, dove stava facendo bene prima di essere fermato da un problema muscolare, Hoti riprova pertanto l'avventura in Germania: entro lunedì, sarà presentato ufficialmente come nuovo acquisto da parte della FCM.