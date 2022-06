"La prospettiva che lo riprendano in prestito dopo averlo venduto solo un anno fa per 115 milioni è davvero notevole. A Milano c'erano murales di Lukaku, è stato votato miglior giocatore della Serie A in un anno in cui Ronaldo è stato il capocannoniere.Ha guidato la squadra, è stato il volto della squadra che ha vinto lo scudetto dopo 11 anni - le sue parole -. Sa di aver giocato il suo miglior calcio all'Inter, lì lo capivano e lui li capiva. Non avrebbe mai dovuto andarsene. Le circostanze della sua partenza hanno giocato molto sulla sua mente e lo hanno lasciato perplesso.E' stato strano perché per quanto la gente abbia dubitato di Lukaku e si sia chiesta se è un attaccante di livello mondiale e tra i primi 10 migliori attaccanti del mondo, non dimentichiamo che prima di partire per l'Inter tre o quattro anni fa lui aveva già segnato 150 gol in Premier League. Segnare gol in Inghilterra non è mai stato un problema per lui, penso solo che sia stato in primo luogo la situazione e le circostanze intorno alla sua partenza".