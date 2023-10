Dopo il suo esordio con gol nel club di Prima Categoria del Sale, Hernanes ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche del campionato di Serie A e delle sue ex squadre: "L'Inter è la più forte che c'è in Italia, lo ha dimostrato con la finale di Champions e con i 2 trofei conquistati lo scorso anno, ora sta mantenendo lo stato di forma. La Juve doveva riprendersi e spero che piano piano si aggiustino cose. La Lazio è quella un po' più in difficoltà, vengono da un campionato importante, ora hanno iniziato un po' così".