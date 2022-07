Intervista a tema sui colpi di mercato brasiliani in Serie A per Anderson Hernanes che, con i colleghi di TMW Radio, ha passato in rassegna i movimenti ufficiali o da definire dei suoi connazionali. Nella chiacchierata con i colleghi, senza sorpresa, è spuntato anche il nome di Gleison Bremer, destinato - salvo sorprese - all'Inter: "E' fortissimo, sarebbe molto bello se andasse all'Inter - dice il Profeta - Serve il portiere e la difesa più forte per vincere, l'Inter il titolo lo ha perso perché nei momenti difficili non ha saputo difendere".