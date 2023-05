Trenta minuti per impastare la partita, poi ne bastano sette per preparare il piatto: l'Inter ha vita fin troppo facile in questo primo tempo del Bentegodi contro un Verona che è apparso invero poca roba al cospetto della preponderanza nerazzurra. Che se non si concretizza in un punteggio più largo nelle proporzioni è solo per una serie di parate clamorose di Lorenzo Montipò che però al 31esimo deve arrendersi alla deviazione spettacolare e involontaria del compagno Adolfo Gaich che lo beffa mandando in vantaggio i nerazzurri. Che poi legittimano il successo nel giro di poco più di sessanta secondi prima con la perla dalla distanza di Hakan Calhanoglu poi col colpo glaciale di Edin Dzeko che trova finalmente il gol dopo la rete al Napoli e mette virtualmente in ghiaccio la sfida.

