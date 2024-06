A una settimana dal calcio d'inizio degli Europei, SportWeek ha raccolto il parere dell'ex Inter e Como Hansi Müller, campione d’Europa nel 1980, che nell'anticipazione proposta dal sito della Gazzetta dello Sport si esprime sulle favorite della competizione: “L’Inghilterra con i campioni che ha è almeno da semifinali. La Francia è un po’ una diva, può fare di tutto nel bene come nel male. Sulla mia Germania c’erano dubbi, anche per l’inesperienza del c.t., ma ora è tornato l’entusiasmo. E sull’Italia, pure se non fosse la detentrice, ci sono sempre grandi aspettative: a Luciano Spalletti farà comodo il blocco Inter”.