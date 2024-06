Tra i protagonisti del torneo Illumia di Padel a Bologna, Samir Handanovic, ex portiere e prossimo allenatore delle giovanili dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport dribblando la prima domanda sull'Inghilterra prossima avversaria della Slovenia per poi parlare del suo 'collega' Gigio Donnarumma: "L'Italia ha due portieri simili, anche Guglielmo Vicario è molto forte. L'Italia è ben coperta su questo aspetto, Donnarumma è bravo ma ha ancora ampi margini di miglioramento".

Come si deve resettare quanto avvenuto con la Spagna?

"Sono loro che devono misurarsi sul livello. Sono tutti giocatori che hanno fatto tante partite in Champions e campionato, qualche sconfitta ti può fare riflettere su tante cose. Non è per forza una cosa negativa, c'è sempre qualcosa di positivo in una sconfitta".

Ma guarderai Slovenia-Inghilterra?

"Sì, però diciamo che ho visto le partite della Slovenia ma non molto quelle dell'Inghilterra. La squadra sta facendo molto bene, è solida. Le possibilità di passare il turno ci sono anche da migliore terza, l'Inghilterra deve vincere essendo favorita. Sarà un bel torneo fino all'ultimo".