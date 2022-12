E' Samir Handanovic il protagonista dell'ultima puntata di 'Where are you from?', il format prodotto da Inter Media House, in cui i giocatori nerazzurri raccontano i loro paesi d'origine. Ecco le parole del capitano nerazzurro:

La tua città.

"Io sono sloveno, esattamente di Lubiana. E' un Paese piccolo, ha 2 milioni di abitanti. Siamo una nazione sportiva, abbiamo tanti ambasciatori".

Gli inizi a Lubiana.

"Ho cominciato a giocare a calcio in strada come tutti i bambini nel mondo, poi in famiglia si giocava tanto questo sport".

I calciatori preferiti.

"Della mia generazione ce ne sono tanti, di quella attuale i più forti al mondo nei loro ruoli sono Ilicic e Oblak".

Piatti preferiti.

"Non ho un piatto tipico preferito sloveno perché siamo molto influenzati dall'Italia a livello di cucina. C'è qualche piatto che non saprei nemmeno raccontarti perché non ne mangio uno da tempo. Ci sono tante zuppe, con verdure e fagioli, gulash con la polenta. A me piace la pizza marinara, basilare e semplice".