Con le sue prestazioni in questo avvio di stagione, Yann Sommer ha convinto tutti gli scettici sul suo conto non solo in Italia. Dagli studi dell'emittente svizzera BlueSport, Dietmar Hamann, ex calciatore del Liverpool, tra i più critici verso l'elvetico nella sua esperienza al Bayern, ha affermato che all'Inter Sommer ha trovato la sua dimensione perfetta: "Il bilancio è migliore a Milano che a Monaco. Non avrei pensato che potesse farcela a Monaco. Ma non ha resistito come il Bayern aveva immaginato, e nemmeno io. E se avesse retto meglio, adesso sarebbe ancora in Germania. Finora sta facendo benissimo. E' un portiere eccezionale".