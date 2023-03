Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha ribadito il no secco del club tedesco all'ingresso nel progetto Super League al quotidiano Suddeutsche Zeitung: "Il Bayern non è assolutamente interessato a una Superlega europea. È più promettente, infatti, il concetto modificato e ampliato della Champions League che sta per arrivare fra un paio di stagioni. Il Bayern vuole raggiungere il successo internazionale e per questo esiste già la Champions League", le sue parole.