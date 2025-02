Reazione di forza che manda un messaggio chiaro alla classifica e alle rivali, quella dell'Inter di lunedì scorso contro la Fiorentina a San Siro. Dopo l'inciampo del Franchi dei ragazzi di Simone Inzaghi, la Fiorentina non riesce a replicare la gioia dello scorso giovedì e si piega alla dirompenza dei campioni d'Italia capitanati da un super Lautaro Martinez.

Il dieci nerazzurro "ha contribuito al goal di apertura, ha corso 90 minuti per i nostri colori", ed è lui il Man of The Match di Qatar Airways del match tra Inter e Fiorentina valido per la 24esima giornata di Serie A EniLive.