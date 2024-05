Il periodo berlusconiano, di cui lui è stato tra i protagonisti più rappresentativi, è un lontano ricordo per il Milan. Lo sa bene Ruud Gullit, che non se l'è sentita di definire deludente la stagione dei rossoneri: "Se mi aspettavo di più? Non lo so, l'Inter è forte e la Juve sta tornando - le parole dell'olandese a Sky Sport -. Penso che il Milan non possa dominare come prima, ora ci sono più squadre che possono vincere lo scudetto"

A proposito di giocatori Orange, Joshua Zirkzee, secondo il Tulipano Nero farebbe al caso del Milan: "A me piace molto, nell'Under 17 giocava con mio figlio, per cui lo seguo da tempo. E' un attaccante col fiuto per il gol, sarebbe un buon acquisto per il Milan".