Il Manchester City di Pep Guardiola non riesce a sbloccarsi neppure nel Boxing Day. La squadra campione d'Inghilterra non va oltre l'1-1 in casa contro l'Everton, ma può recriminare per il calcio di rigore sbagliato nella ripresa da Haaland.

Le due reti del match sono state siglate nel primo tempo da Bernardo Silva e Ndiaye. Il City "sale" a quota 28 punti e resta distante di 3 punti dalla zona Champions con una partita in più. Sono 11 i punti di differenza con il Liverpool capolista che ha due partite in meno di Haaland e compagni. Un crollo davvero inaspettato per la squadra di Guardiola.