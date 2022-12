Il Mondiale in Qatar, dove si è consacrato come il numero nove titolare dell'Argentina campione al posto di Lautaro Martinez, ha reso Julian Alvarez certamente più consapevole dei propri mezzi. Per la gioia di Pep Guardiola, che avrà a disposizione un'alternativa di lusso in attacco a Erling Haaland: "Siamo incredibilmente felici per lui, congratulazioni a lui, Otamendi, Messi e all'Argentina che ha meritato - le parole del tecnico del Manchester City -. Siamo felicissimi per Julian, ha giocato molto, il suo contributo è stato fantastico per la squadra. Abbiamo un campione del mondo nella nostra squadra.