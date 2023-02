Vratislav Gresko, ex terzino dell'Inter, è tornato a parlare del connazionale Milan Skriniar che lascerà Milano a fine stagione per trasferirsi a zero al Psg. Dirigenza e Curva Nord hanno ribadito la fiducia riposta nell'ex Sampdoria fino a giugno, in attesa della "reazione" di San Siro. "La verità è che i tifosi dell'Inter sono imprevedibili e appassionati. Non sai mai cosa potrebbe accadere, questo non si può prevedere - racconta Gresko -. In ogni caso non credo che il Milan debba essere preoccupato o abbia bisogno di sicurezze. Non credo si arriverà a tanto".