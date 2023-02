La riflessione non si decentra, il focus è sempre Inzaghi: "È un bravissimo allenatore, ma secondo me questa squadra in mano a Conte avrebbe qualche punto in più. Conte è bravo a lavorare sulla psiche dei calciatori. Inzaghi, invece, fa un po' più di fatica a incidere su questo aspetto. Però la sua carriera parla per lui. È un allenatore capace e vincente, ma all'Inter si aspettavano di più".