L'Inter chiude il campionato al terzo posto, grande risultato considerati anche i parecchi momenti difficili vissuti durante l'anno. E anche Francesco Graziani, dagli studi di Sport Mediaset, rende i giusti meriti al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi con associato messaggio alla dirigenza: "Quando le cose non andavano bene le critiche ci stavano, ma ora cosa vuoi dire a Inzaghi? Ha finito in crescendo negli ultimi mesi, la squadra sta bene ed è in finale di Champions. Dico al mio amico Beppe Marotta di sbrigarsi a rinnovargli il contratto perché molto probabilmente all'Inter questo discorso del prolungamento dovranno farlo a prescindere da come andrà la finale".

In vista della finale di Istanbul, Graziani ha un auspicio: "Che il Manchester City vada a giocare con la presunzione di vincere, del resto è una squadra inglese e questa presunzione ce l'hanno".