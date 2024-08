Ciccio Graziani, interpellato da Radio Sportiva, ha parlato così della lotta Scudetto: "L’Inter è più competitiva dell’anno scorso, almeno sulla carta. Assolutamente sì. Adesso qualche altra operazione in entrata per migliorare il valore della rosa lo faranno. Ho letto di Ricardo Rodriguez (che sta ormai per firmare con il Real Betis, ndr), però se ha la stessa fame con i nuovi acquisti potenzialmente competitivi l’Inter non sarà solo la squadra da battere, ma sarà difficile toglierle lo scudetto. In questo momento l’unica che si sta avvicinando è il Milan, perché sta facendo delle belle operazioni di mercato e ne concluderà altre nei prossimi giorni".