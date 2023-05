"L'Inter ti dà l'impressione di una squadra che a un certo punto ha capito forse anche la propria forza, tecnica e caratteriale". Così Ciccio Graziani durante 'Sport Mediaset XXL' su Italia 1 sul momento dei nerazzurri di Inzaghi. "Si saranno guardati in faccia per dire: 'Ma noi possiamo perdere 11 partite?'. Considerando che erano tutte gare sulla carta da vincere. Qualcosa è scattato nella mente dei calciatori e nell'ambiente nerazzurro. Però non ci dimentichiamo che questa è una squadra con dei valori tecnici enormi".