Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato di Gravina e della FIGC a margine della presentazione al Cpo Giulio Onesti della squadra olimpica Fijlkam: "Volete sapere se Gravina mi ha comunicato la volontà di non ricandidarsi alla presidenza della FIGC? Non mi sembra corretto che lo dica io, chiedete a lui e vi risponderà. Non racconto cose private sempre ammesso che sia così".

L'assemblea elettiva della Federcalcio sarà il 4 novembre. Perché è stato scelto quel giorno lì? C'è un motivo particolare?

"Era la prima data disponibile, è una cosa giusta e di buon senso".