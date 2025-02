"Mi ricandido e chiedo il privilegio della vostra fiducia per continuare a unire e cambiare". È iniziato così, riporta l'ANSA, il discorso di Gabriele Gravina prima dell'Assemblea Elettiva in cui è stato rieletto presidente della FIGC, con l'attuale numero uno uscente (e unico candidato) confermato alla guida della FIGC con il 98,68% dei voti (481,084 su 487,500): "Sono orgoglioso di aver guidato la federazione in questi sei anni e di sentire lo stesso entusiasmo e emozione perchè avverto la stessa responsabilità. Ho assaporato sconfitte e vittorie - ha aggiunto - ma non ho mai smesso di considerare il calcio la più appagante attività che conosca".

I tre consiglieri eletti per la Serie A sono invece Giuseppe Marotta (presidente dell'Inter), Francesco Calvo (Managing Director Revenue & Football Development della Juventus), e Stefano Campoccia (vicepresidente dell’Udinese). Il nuovo Consiglio della FIGC risulta ora composto così:

Lega Serie A: Ezio Simonelli (presidente); Francesco Calvo (Juventus), Giuseppe Marotta (Inter), Stefano Campoccia (Udinese);

Lega Serie B: Paolo Bedin (presidente), Giovanni Carnevali (Sassuolo);

Lega Pro: Matteo Marani (presidente), Daniele Sebastiani (Pescara);

Lega Nazionale Dilettanti: Giancarlo Abete (presidente), Daniele Ortolano, Ilaria Bazzerla, Sergio Pedrazzini, Giacomo Fantazzini, Giuliana Tambaro;

Associazione Italiana Calciatori: Umberto Calcagno (presidente), Davide Biondini, Sara Gama, Valerio Bernardi;

Associazione Italiana Allenatori: Giancarlo Camolese, Silvia Citta.