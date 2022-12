"Dal 27 gennaio , prima gara del girone di ritorno, verrà introdotto il fuorigioco semi-automatico - il cosiddetto SAOT - che abbiamo visto già all’opera durante il Mondiale". La conferma arriva direttamente da Gabriele Gravina , presidente della FIGC intervenuto in conferenza stampa dopo il Consiglio federale odierno anche per affrontare altri temi delicati, su tutti la questione AIA dopo le fresche dimissioni di Alfredo Trentalange .

Il numero uno delle Federcalcio annuncia che dal primo gennaio "tutti i procedimenti che riguarderanno gli arbitri passeranno direttamente sotto l’egida della procura federale. Il soggetto che risponde al nome di D’Onofrio è stato nominato mentre era in arresto, non ha mai partecipato a confronti e riunioni. Aveva permessi solo per curare la sua malattia legata al gioco d’azzardo e nelle tre volte che è stato tre volte a Roma era senza permesso. Mi sono fermato a quanto comunicatomi dalla Procura di Milano. Non sarà l’ultima risposta che daremo in merito, data l’estrema gravità della situazione".