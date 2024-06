A giocare contro l'istituzione della nuova Authority introdotta dal DL Sport voluto dal ministro Andrea Abodi e da quello per l’Economia Giancarlo Giorgetti per vigilare sui conti dei club calcistici, ma anche sul mondo del basket, non c'è solo l'opposizione da parte di UEFA e FIFA ma anche un fattore puramente economico. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha ribadito come la Covisoc sia, al momento, completamente a carico della FIGC, per un costo totale di 400.000 euro annui. L’esborso per la Commissione invece schizzerebbe a quota 3,5 milioni, praticamente nove volte tanto.