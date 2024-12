"Abbiamo scambiato alcune battute, l'ho trovato bene, il ragazzo sta bene. Era già proiettato alla partita di questa sera (Roma-Atalanta, ndr) chiedeva come potesse fare per guardarla". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, dopo la visita in ospedale a Edoardo Bove, il centrocampista colpito da un malore ieri al 17esimo di Fiorentina-Inter.

"C'è stata molta paura, ma il ragazzo sta bene - ha aggiunto Gravina ai cronisti presenti -. Ha avuto molto piacere di rivedere i suoi compagni e i suoi amici, si informa sulle partite, quindi vuol dire che già sta bene, ed è già proiettato alla partita di questa sera, quindi è un segno molto positivo. Poi i medici sicuramente saranno molto più puntuali e precisi di me". Lo riporta l'Ansa.