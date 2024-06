"Uno dei miei tentativi, giudicato quasi come errore politico quando l'ho annunciato, fu convocare un'assemblea per consentire alle società di confrontarsi e valutare se eliminare quell'intesa che ha sempre rappresentato un blocco per il cambiamento e per la stagione delle riforme". Queste le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC che dalla The Coach Experience 2024, a Radio Sportiva ha così parlato della questione 'riforme'. "Quello è stato un momento in cui è iniziato il percorso, è stato uno stimolo per tutte le componenti nel ricercare di fotografare lo stato di malessere del calcio italiano. Poi si è provato a confrontarsi su eventuali rimedi, siamo arrivati il 28 marzo ad un piano strategico che nei prossimi 5-6 anni metterà in sicurezza sotto il profilo economico gestionale il calcio italiano" ha continuato.

L'authority per il controllo dei conti dei club da parte del governo?

"Oramai è stato affrontato in ogni sua sfaccettatura. Posso solo ribadire la validità del concetto di un obiettivo condiviso, quello che il ministro Abodi ha tracciato. Mi permetto di ribadire anche che lo strumento è però inutile, oltre a rischiare di essere dannoso. Mi limito a questa riflessione, che è lontana da quelle che saranno gli effetti dell'applicazione della norma. Aspettiamo la conversione della Camera, valuteremo eventuali cambiamenti che ci auspichiamo e poi ne valuteremo gli effetti".

Sensazioni verso Euro 2024?

"Il clima mi sembra buono, i ragazzi cominciano ad avvertire la responsabilità del dover difendere un titolo europeo e vivere un girone di ferro. E poi la responsabilità e la consapevolezza di dover convivere con le fatiche di una stagione impegnativa. Purtroppo qualcuno è rimasto a casa per infortunio, qualcun altro ha piccoli acciacchi. Ma c'è fiducia nell'equilibrio, nell'esperienza e nella capacità di Luciano Spalletti. Il gruppo è vivo, attento e voglioso di voler dare soddisfazioni ai tifosi italiani".