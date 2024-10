Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, a margine di una conferenza stampa convocata per illustrare la vasta operazione antidroga dei carabinieri, coordinata dalla Dda che ha portato all’arresto di 50 persone ha commentato gli sviluppi dell'inchiesta che ha portato all'arresto di 18 ultras di Inter e Milan ieri mattina a Milano: "La 'Ndrangheta nello stadio di Milano per me non è stata una novità, ma una conferma di quello che ho ascoltato quando lavoravo in Calabria. Tanti anni fa, ho mandato alla Procura di Milano delle intercettazioni nelle quali si parlava del fatto che la 'ndrangheta era presente dentro e fuori lo stadio, controllava la distribuzione di panini e bibite, la gestione delle curve. Per me non è stata una novità ma una conferma di quello che io ho ascoltato quando lavoravo in Calabria proprio perché ho mandato anni fa intercettazioni alla Procura di Milano".