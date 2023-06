A Varsavia come a Istanbul. La scossa elettrica portata in campo a gara in corso da Robin Gosens non è bastata alla sua squadra per evitare la sconfitta. A sei giorni dal ko nella finale di Champions League contro il Manchester City, il laterale ex Atalanta ha registrato un'altra delusione con la Nazionale tedesca, battuta 1-0 dalla Polonia: "Sono super felice di essere tornato nel giro della nazionale - ha esordito parlando all'ARD dopo l'1-0 dello Stadion Narodowy -. Ovviamente a livello personale, ma anche per la squadra e il Paese, speravo in una vittoria che avrebbe portato ottimismo.

Comunque, per quello che riguarda la mia prestazione, penso di essere entrato bene oggi, anche se non sono soddisfatto per il risultato finale visto quello che abbiamo fatto. La situazione è terribilmente seria, lo sappiamo. Abbiamo bisogno di vittorie per far sì che l'intero Paese ci sostenga. L'anno prossimo abbiamo un Europeo in casa, deve essere una grande festa di calcio. E questo è possibile solo facendo risultato".