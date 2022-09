Nel corso dell'intervista rilasciata a Sport1, Robin Gosens ha parlato anche delle prospettive personali e della Nazionale tedesca in vista del Mondiale in Qatar. Mondiale intorno al quale sono state forti le richieste di boicottaggio per protestare in particolar modo contro la drammatica situazione degli operai addetti alla costruzione degli impianti. Un tema molto delicato per i giocatori e l'esterno dell'Inter non lo nasconde: "È una discussione incredibilmente difficile. Noi giocatori siamo in un vero dilemma. Ad essere onesti: non siamo ciechi e notiamo tutte le lamentele. I miglioramenti avrebbero dovuto essere chiesti già prima che la Coppa del Mondo fosse assegnata al Qatar, non dopo. Perché ci sono tanti punti in cui il Qatar deve ancora fare progressi importanti. Da giocatore, però, ho la possibilità di realizzare il sogno di una vita partecipando ai Mondiali. Emotivamente, questa è una situazione molto difficile per i giocatori".