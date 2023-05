È Robin Gosens il giocatore dell'Inter che si ferma davanti alle telecamere di DAZN per inquadrare l'imminente sfida contro l'Atalanta, sua ex squadra: "La squadra sta bene, vincere aiuta a vincere - sottolinea il tedesco -. Ci siamo preparati bene anche se non è passato tanto dalla finale di Coppa Italia, ma quella vittoria ci ha dato motivazione per chiudere oggi il discorso Champions".