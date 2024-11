Due nerazzurri sono candidati al premio di miglior giocatore dell’anno ai Globe Soccer 2024, che si assegneranno a Dubai. Sono presenti nella lista sia Lautaro Martinez che Nicolò Barella. Gli altri giocatori della Serie A presenti sono Artem Dovbyk della Roma e Ademola Lookman dell’Atalanta. Il premio verrà assegnato il prossimo 27 dicembre 2024.

