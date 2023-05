Il Giudice sportivo he reso note le decisioni dopo la penultima giornata di Serie A. Sono sette i giocatori squalificati per un turno, mentre le società multate sono lo Spezia, l'Hellas Verona, il Napoli, la Salernitana e il Lecce. Squalifica di una giornata anche per Maurizio Sarri e José Mourinho, tecnici di Lazio e Roma. Di seguito le decisioni ufficiali:



AMMENDE A SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi

sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco,

all'indirizzo del portiere della squadra avversaria, alcuni oggetti in

plastica, che costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa

trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)

CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere

suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco

due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi

sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre

fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi

sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul

terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la

gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma

1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi

sostenitori, all'8° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco

un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (ESPULSI)

DONATI Giulio (Monza): per avere, al 37° del secondo tempo,

contestato ad alta voce in maniera irrispettosa l'operato arbitrale.

ZEEGELAAR Marvin Romeo (Udinese): doppia ammonizione per

comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED

AMMENDA DI € 2.000,00

THORSTVEDT Kristian (Sassuolo): per avere simulato di essere

stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria;

già diffidato (Quinta sanzione).



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIJOL Jaka (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna): per comportamento

scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima

sanzione).

KIM Minjae (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TRINDADE DE VILHENA Tonny Emilio (Salernitana): per

comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato

(Quinta sanzione).