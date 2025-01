Dopo le semifinali di Supercoppa Italiana, il Giudice Sportivo ha decretato la squalifica per un turno del difensore del Milan Emerson Royal, ammonito nel corso della gara contro la Juventus e in diffida. Il brasiliano, però, non salterà la finale di lunedì contro l'Inter: questo è quanto prevede infatti il regolamento. Se Emerson fosse stato espulso, avrebbe saltato il derby di finale. La quinta ammonizione, invece, gli permetterà di giocare lunedì e di scontare la squalifica alla ripresa delle ostilità in campionato, quando i rossoneri sfideranno il Cagliari.

È stata poi inflitta una multa di 6mila euro sempre al Milan "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; recidiva".