Due giornate di squalifica. Sono quelle che il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandea ha inflitto a Olivier Giroud, espulso dall'arbitro Rosario Abisso nel corso del match contro il Lecce. L'attaccante francese è stato squalificato "per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara". Giroud salterà pertanto le partite contro Fiorentina e Frosinone. Un turno di stop anche per Maarten de Roon (Atalanta), Ylber Ramadani (Lecce), Marco Faraoni (Verona), Luca Ranieri (Fiorentina) e Luis Alberto (Lazio).

Sempre in merito a Lecce-Milan, sarà fermato fino al 4 dicembre il presidente salentino Saverio Sticchi Damiani "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti degli Ufficiali di gara rivolgendo loro reiteratamente espressioni offensive e minacciose; infrazione rilevata da un Assistente". Per lo stesso motivo, stop fino al 27 novembre per l'ad Sandro Mencucci. Tre giornate di squalifica, infine, per il ds dei giallorossi Stefano Trinchera con ammenda di 10mila euro "per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale abbandonando in segno di dissenso il recinto di giuoco, successivamente, al termine della gara, rientrava sul terreno di giuoco assumendo un atteggiamento intimidatorio e rivolgendo agli Ufficiali di gara epiteti ingiuriosi accompagnati anche da un'espressione blasfema; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale; per avere inoltre, negli spogliatoi, perseverando nell'atteggiamento intimidatorio, rivolto nuovamente espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un Assistente".