Olivier Giroud rinnova la sfida Scudetto. Intervistato dal Journal du Dimanche, l'attaccante francese del Milan spiega senza mezzi termini qual è l'obiettivo stagionale personale e insieme dei rossoneri: "Il mio obiettivo è fare una grande stagione con il Milan e vincere la seconda stella, che sarebbe sinonimo del ventesimo scudetto del Milan. Non sarà facile, ma ci crediamo. Il mio futuro? Non sono eterno.

Finché il mio corpo me lo permetterà, cercherò di superare i limiti, anche se io non me ne pongo nessuno. Voglio divertirmi il più possibile p osso essere ancora utile a questa squadra. Ero già un tifoso del grande Milan negli anni 2000. Per me è stata una benedizione entrare a far parte di questo club".