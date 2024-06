E' stata convocata per giovedì 27 giugno, alle ore 11, la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione della riunione dello scorso 14 giugno e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; approvazione del Bilancio Consuntivo 2023; domande di integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2024/2025; date attività agonistica ufficiale Stagione Sportiva 2024/2025 per i Campionati Nazionali; modifiche regolamentari; nomine di competenza; varie ed eventuali.