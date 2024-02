Giovanni Galli è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport. Tra i temi trattati, il possibile addio di Maignan al Milan in caso di super offerta. "Bisogna capire che non ci sono più i Berlusconi o Moratti. Ci sono i fondi che fanno ragionamenti diversi, gli investimenti devono fruttare e Maignan può essere uno di questi", la risposta di Galli.

"Milan ancora in corsa per lo scudetto? L'Inter è una corazzata, si è convinta dopo la sconfitta in finale di Champions League di essere una squadra competitiva - dice ancora Galli -. Il Milan può rientrare, agguantare la Juventus, ma per lo scudetto credo che la direzione sia quella. Con tutto il merito che va dato all'Inter che è una squadra che diverte, Ha un organico con dei sostituti. L'unica pecca è che in attacco danno garanzie solo Lautaro e Thuram".