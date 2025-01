Matteo Marani è oggi presidente della Serie C, ma da giornalista è stato soprattutto l'autore di un libro sulla storia di Arpad Weisz, allenatore tra le altre anche dell'Inter, deportato e ucciso ad Auschwitz.

"Weisz è stato uno dei più grandi allenatori tra le due guerre. Ha vinto tre scudetti e mezzo, l'ultimo non poté vincerlo perché fu allontanato dall'Italia per via delle leggi razziali. E' stato un allenatore molto moderno, tra i primissimi ad occuparsi di alimentazione e preparazione atletica. Ha dato all'Italia sei campioni del mondo, ha fatto debuttare Meazza. Un gigante, una figura enorme. Nella tragedia di Auschwitz è stata sterminata l'intera famiglia, compresa la moglie e i due figli. Un momento buio di tutto il calcio, in cui tanti allenatori di origine ebraica furono allontanati".