Giornata da ricordare per Lorenzo Pirola, quella di oggi: il difensore di scuola Inter ha infatti trovato la sua prima marcatura in Serie A aprendo le danze della partita tra la sua Salernitana e il Bologna, svettando indisturbato sul cross di Antonio Candreva per il momentaneo vantaggio granata, al quale ha poi replicato Duncan Ferguson per l'1-1 dei felsinei dopo quattro minuti. "Un'emozione bellissima", ha dichiarato Pirola ai microfoni di DAZN.