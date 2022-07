Nei giorni in cui si fa un gran parlare del futuro di Alexis Sánchez, ancora lontano dall'essere definito, Gilberto Silva rivolge lo sguardo all'indietro ricordando i tempi in cui l'attaccante cileno dell'Inter faceva il fenomeno all'Arsenal: "E' andato via tanti anni fa, non so se abbia sbagliato la scelta. E' difficile dirlo perché quando il giocatore prende una decisione deve conviverci - - le parole a Bolavip del brasiliano ex Gunners -. Penso comunque che a Londra abbia vissuto il momento più felice della sua carriera".