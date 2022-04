Non ha accolto con favore le parole al miele di José Mourinho verso l'Inter l'ex capitano della Roma Giuseppe Giannini. Intervistato da ReteSport, il Principe non ha nascosto il suo fastidio per le dichiarazioni dello Special One: "L’atteggiamento e il coraggio mostrato a Milano non mi sono dispiaciuti nonostante la sconfitta. Quello che mi ha un po’ infastidito è stato il suo commento post gara, soprattutto quando ha elogiato l’Inter. L'eccesiva enfasi con cui ha sottolineato il valore dell'avversario, da tifoso della Roma mi hanno lasciato un po' perplesso".