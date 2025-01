"In primis ci auguriamo che la vittoria del Milan in Supercoppa italiana sia un fiore nel deserto (ride, ndr)… sull’Inter dico solo che quando ci etichettano come i più forti, mi preoccupo. Quest'anno è difficile dire che vincerà il campionato; ne vedo almeno tre in pole position". Così Giacomo Poretti, comico di fede interista, definisce il momento dei nerazzurri in un'intervista su Mi-Tomorrow.