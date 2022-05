Guillermo Giacomazzi, ex centrocampista del Lecce, è stato intervistato da TMW per parlare della stagione appena conclusa: "E' stata bellissima, ci sono state partite entusiasmanti nella lotta scudetto e nella battaglia per restare in A. Alla fine credo che lo scudetto al Milan sia meritato, sono stati bravi a gestire le problematiche vissute durante la stagione e a vincere partite importanti".