Con la zampata in area a beffare Yann Sommer per il momentaneo vantaggio del Genoa nella gara contro l'Inter, Alessandro Vogliacco ha trovato la sua prima rete in carriera. Una gioia che l'ex Benevento, cresciuto nel vivaio della Juventus, ha espresso così nel corso di un'intervista a Radio TV Serie A con RDS: "Un po’ di gol me li sono mangiati, i miei compagni mi prendevano in giro e nello spogliatoio sono diventato un meme. Ma sono contento che sia arrivato in un momento così speciale. Il primo gol della carriera ho provato a immaginato e sognarlo per tanto tempo. Non si può immaginare quanto sia grande l’emozione, c’era la mia famiglia in tribuna. È stato un gol d’istinto e di voglia. Devi un po’ sperare che gli avversari ti lascino qualcosa. La palla è rimasta lì, mi ha aiutato un po’ la traversa e alla fine ce l’ho fatta".

Vogliacco prosegue: "Non sapevo come esultare, ho vissuto tutto in quel momento. Mi son ritrovato dalla Sud alla Nord. Ci tenevo a dedicarlo a mio fratello che mi è stato molto vicino. Poi ci tenevo a far sentire la vicinanza della squadra ai tifosi“. Infine, una rivelazione: "Nella mia famiglia, che oltre ad essere barese e tifare Bari, si tifa anche Juventus: per questo motivo sarà bello giocare contro la Juventus. Il cugino di mio nonno è stato una leggenda di Juventus e Napoli, infatti il mio cognome originario era Vojak. C’è anche una stella allo Juventus Stadium col nome 'Antonio Vojak'. Sarà speciale affrontare la Juventus".