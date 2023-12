La Juventus venerdì, l'Inter il prossimo 29 dicembre: saranno questi gli ultimi due impegni casalinghi del Genoa di Alberto Gilardino per questo 2023 che ha sancito il ritorno del Grifone nella massima serie. E l'attesa tra i tifosi rossoblu è già alta: per la Juventus, ricorda GenovaToday, lo stadio è già quasi esaurito con pochi posti ancora disponibili, per l'Inter la vendita dei tagliandi è stata attivata proprio in concomitanza a quelle per la partita di venerdì prossima.

Non sono però ancora stati messi in vendita i biglietti per il settore ospiti in occasione della gara del 29, per quello verranno date indicazioni più avanti. Ma è facile prevedere un esodo di interisti nel capoluogo ligure.