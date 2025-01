Carmine Gautieri non cambia opinione: la corsa scudetto è affare esclusivo per tre squadre, con una che parte in pole position rispetto a tutte. "L’Inter ha qualcosa in più, ha calciatori più da scudetto, una rosa fortissima. Poi c’è il Napoli che sta facendo un campionato straordinario. E occhio all’Atalanta", ha detto l'ex attaccante a Tuttomercatoweb.com. Prima di esprimere il suo pensiero sulla vittoria in Supercoppa italiana del Milan: "Si è vista la reazione della squadra sia contro la Juve che contro l’Inter, ma non penso che Conceiçao abbia cambiato in tre giorni le caratteristiche della squadra. Evidentemente ha toccato le corde giuste. Ma adesso bisognerà vedere il prosieguo e capire qual è il vero Milan".