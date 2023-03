Intervistato da Radio Uno Rai nel corso di 'Radio Anch'io - Lo Sport', anche Gennaro Gattuso si è espresso sul controverso episodio che ha segnato la partita tra Inter e Juventus: "Gli arbitri ci hanno detto che se il braccio viene alzato si prende fallo, se il braccio è nella posizione corretta non c'è fallo. Bisogna aver fiducia di chi sta al VAR e di chi deve prendere posizione. Se lo rivedi 100 volte non capisci se è fallo di mano o no. Chi ha deciso, ha preso questa decisione. Ma finché non ci sarà fiducia nei confronti di chi arbitra, ci saranno sempre queste polemiche", sottolinea l'ex allenatore di Milan e Napoli.