Gennaro Gattuso ha aperto volentieri una parentesi sul suo Milan nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport, concentrandosi soprattutto sul trionfo in campionato della squadra rossonera: "La storia non si può cancellare, rimane la gioia per la squadra che tifo da quando sono bambino e di cui ho indossato per 500 volte la maglia. Non sono stupito però per lo scudetto, Pioli ha proposto un calcio nuovo e lo ha meritato sicuramente", le parole di Ringhio.